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Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Герцогиня Кембриджская и ее муж принц Уильям посетили морскую спасательную станцию в городе Мамблс (Уэльс). На опубликованных снимках она запечатлена в красном платье-миди испанской марки Zara и пальто британского бренда Hobbs, которое продается на официальном сайте магазина за 259 фунтов (около 22 тысяч рублей).

В качестве обуви 38-летняя Миддлтон выбрала черные сапоги Stuart Weitzman. Ее образ был также дополнен темными перчатками и различными аксессуарами: шарфом с принтом из розовых сердец в тон платья, красным клатчем, золотым кулоном и серьгами-кольцами.




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