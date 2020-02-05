Ереван включен в “Горячий список” туристических направлений “National Geographic”

“National Geographic” советует уже начать выбирать направления путешествий в течение года.

Издание в свой “Горячий список” (Cool List) включает 20 самых интересных мест мира. Столица Армении, Ереван стал одним из этих мест.

В “Горячий список” попадают как города, так и государства, от Намибии до Вьетнама, от Еревана до Лос-Анджелеса.

“Открываются новые рейсы в столицу Армении - один из старейших постоянно заселенных городов мира”, - по сообщению Арменпресс, пишет “National Geographic” и рассказывает о входе в Армению крупнейших европейских лоукостеров – “Ryanair” и “Wizz Air”.

Он напоминает, что тур-пакеты в Ереван предлагают также и авторитетные туристические компании “Black Tomato and G Adventures”, концентрируясь в основном не только на богатом историческом прошлом Еревана, но и на тысячелетних традициях уникальной кухни и вина, превращая в капитал растущий интерес к Шелковому пути.

В список Cool включены также Баджа Калифорния (Мексика), Ливан, Словения, Панама, Лион, Эфиопия, Пуэрто-Рико, Рио-де-Жанейро, другие страны и города.

The Mount Triglav, Slovenia

Le Perko Café, Lyon

San Juan, Puerto Rico

Joatinga Beach, Rio de Janeiro