Ереван включен в “Горячий список” туристических направлений “National Geographic”
“National Geographic” советует уже начать выбирать направления путешествий в течение года.
Издание в свой “Горячий список” (Cool List) включает 20 самых интересных мест мира. Столица Армении, Ереван стал одним из этих мест.
В “Горячий список” попадают как города, так и государства, от Намибии до Вьетнама, от Еревана до Лос-Анджелеса.
“Открываются новые рейсы в столицу Армении - один из старейших постоянно заселенных городов мира”, - по сообщению Арменпресс, пишет “National Geographic” и рассказывает о входе в Армению крупнейших европейских лоукостеров – “Ryanair” и “Wizz Air”.
Он напоминает, что тур-пакеты в Ереван предлагают также и авторитетные туристические компании “Black Tomato and G Adventures”, концентрируясь в основном не только на богатом историческом прошлом Еревана, но и на тысячелетних традициях уникальной кухни и вина, превращая в капитал растущий интерес к Шелковому пути.
В список Cool включены также Баджа Калифорния (Мексика), Ливан, Словения, Панама, Лион, Эфиопия, Пуэрто-Рико, Рио-де-Жанейро, другие страны и города.
The Mount Triglav, Slovenia
Le Perko Café, Lyon
San Juan, Puerto Rico
Joatinga Beach, Rio de Janeiro