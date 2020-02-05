В Беларуси высоко ценят уровень политического диалога, который сложился с Арменией

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова 5 февраля 2020 года провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Республике Беларусь Арменом Гевондяном,передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА.

Обсуждены вопросы межпарламентского, торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества.

«Мы высоко ценим уровень политического диалога, который сложился между нашими странами. Белорусско-армянские отношения основаны на дружбе наших народов, поэтому и сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной сферах — это динамично развивающиеся направления», — отметила Наталья Кочанова.

Наиболее успешным примером взаимодействия является межпарламентское партнерство между Беларусью и Арменией, подчеркнула она. Создана и успешно работает межпарламентская комиссия, прошло уже 12 ее заседаний. В прошлом году комиссия собиралась в Ереване, в этом году встреча пройдет в Беларуси.

Председатель Совета Республики также добавила, что у двух стран огромный потенциал для укрепления торгово-экономического сотрудничества. «Мы хотели бы в торгово-экономическом сотрудничестве видеть целый ряд новых проектов, которые были бы выгодны Беларуси и Армении, — сказала она. — Это сотрудничество в сфере поставок городского пассажирского транспорта. Вы знаете, что у нас работают хорошие предприятия, производимый ими транспорт пользуется популярностью не только в Беларуси, но и за ее пределами. Знаю, что уже заключены договоры с белорусскими предприятиями по замене лифтов в Ереване».

В целом Беларусь готова к дальнейшему сотрудничеству с Арменией по всем направлениям. «Точек соприкосновения в нашей работе достаточно много. Я убеждена, что еще не все наши возможности использованы в полной мере. И хочу заверить, что парламентарии, члены Совета Республики сделают все для того, чтобы наши добрые отношения укреплялись и развивались в дальнейшем», — акцентировала внимание Наталья Кочанова.

В свою очередь Армен Гевондян отметил, что посольство Армении будет содействовать развитию межпарламентского диалога как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Он обратил внимание на перспективы сотрудничества Беларуси и Армении в научно-технической сфере. «Это то, что представляет взаимный интерес: высокотехнологические производства, цифровая повестка», — сказал он.

В интервью журналистам Посол обратил внимание на то, что в рамках межпарламентской комиссии обсуждается широкий перечень вопросов, в том числе парламентского содействия развитию экономических связей между Беларусью и Арменией. «Это и традиционные области сотрудничества, и проработка вопросов, которые актуальны для двух стран: городской транспорт, сельское хозяйство, сельскохозяйственная и карьерная техника, лифты. Для продвижения всех этих вопросов важна парламентская поддержка», — подчеркнул он. Кроме того, перспективным Посол назвал взаимодействие в области высоких технологий. «И в Армении, и в Беларуси делается большая ставка на человеческий капитал. Взаимодействие наших профильных компаний, обмен опытом, и те наработки, которые есть в рамках парка «Великий камень», Парка высоких технологий — все это может существенно обогатить объемы двустороннего товарооборота», — подытожил он.

За январь-ноябрь 2019 года объем взаимной торговли между странами составил 63,7 млн. долларов США и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 39 %. Экспорт за указанный период составил 47,5 млн. долларов США, импорт — 16,3 млн. долларов США. Сальдо сложилось положительное в размере 31,2 млн. долларов США.