Меджлис принял законопроект об исключении двойного налогообложения между Казахстаном и Арменией

Меджлис Казахстана одобрил проект Закона Об исключении двойного налогообложения между Казахстаном и Арменией.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает “AKIpress” со ссылкой на местные СМИ.

Законопроект на пленарном заседании парламента представил первый вице-премьер и министр финансов Алихан Смаилов.

Он, в частности, отметил, что законопроект направлен на развитие и усиление двустороннего экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества.

Это позволит налогоплательщикам стран избежать риска двойного налогообложения. Смаилов также отметил, что соглашение является одним из мер ЕАЭС, направленных на дальнейшее развитие отношений между странами