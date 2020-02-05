Журналистка Арменпресс среди лауреатов ежегодной премии МЧС Армении

Журналистка Информационного агентства “Арменпресс” Лилит Демурян на ежегодном вручении премии “Созвездие мужества” Министерства по чрезвычайным ситуациям за статью “Бросающиеся в пламя” удостоилась премии. Как передает Арменпресс, она удостоилась ее в номинации “Герой лучшего материала”.

По приказу министра по ЧС Феликса Цолакяна премии были вручены также программе “Новости” радиостанции “Sputnik Армения” в номинации “Лучшая информационная программа радио” и журналисту программы “Радионовости” Международного информационного агентства “Sputnik Армения” Ованнесу Шогикяну в номинации “Самый активный журналист информационных агентств”. В номинации “Лучшая телевизионная информационная программа” сертификат был вручен журналисту информационной программы “Горизонт” телекомпании “Шант” Арпи Сукиасян. В номинации “Лучшая статья в печатных СМИ” сертификат был вручен журналистке газеты “Айастани Анрапетутюн” Лиане Саркисян. Фоторепортер Гагик Шамшян также удостоился премии как “Быстро реагирующий, лучший журналист”. В номинации “Лучшая аналитическая программа” победителем стала журналистка программы “911” Общественного радио Армении Татевик Саркисян.