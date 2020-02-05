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Журналистка Арменпресс среди лауреатов ежегодной премии МЧС Армении

Журналистка Арменпресс среди лауреатов ежегодной премии МЧС Армении

Журналистка Информационного агентства “Арменпресс” Лилит Демурян на ежегодном вручении премии “Созвездие мужества” Министерства по чрезвычайным ситуациям за статью “Бросающиеся в пламя” удостоилась премии. Как передает Арменпресс, она удостоилась ее в номинации “Герой лучшего материала”.

По приказу министра по ЧС Феликса Цолакяна премии были вручены также программе “Новости” радиостанции “Sputnik Армения” в номинации “Лучшая информационная программа радио” и  журналисту программы “Радионовости” Международного информационного агентства “Sputnik Армения” Ованнесу Шогикяну в номинации “Самый активный журналист информационных агентств”. В номинации “Лучшая телевизионная информационная программа” сертификат был вручен  журналисту информационной программы “Горизонт” телекомпании  “Шант” Арпи Сукиасян. В номинации “Лучшая статья в печатных СМИ” сертификат был вручен журналистке газеты “Айастани Анрапетутюн” Лиане Саркисян. Фоторепортер Гагик Шамшян также удостоился премии как “Быстро реагирующий, лучший журналист”. В номинации “Лучшая аналитическая программа” победителем стала журналистка программы “911” Общественного радио Армении Татевик Саркисян.

Фото: Айка Манукяна



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