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Армен Саркисян принял представителей Торговой палаты Америки в Армении

Армен Саркисян принял представителей Торговой палаты Америки в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял представителей Торговой палаты Америки в Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Члены Торговой палаты Америки представили свою деятельность, основные программы и предстоящие планы. Были затронуты также проблемы и вызовы экономической и смежных сфер Армении. Президент Саркисян приветствовал предложения, направленные на развитие страны, выразив готовность в рамках своих возможностей содействовать им.

Президент Саркисян говорил также о президентских инициативах, в частности, выделив программу ATOM (Advanced Tomorrow), направленную на развитие новейших технологий и науки в Армении.

Президент коснулся также предстоящего в этом году в Армении “Армянского саммита мыслей”, который, в частности, будет посвящен искусственному интеллекту и геополитическим рискам, а также международной конференции “Horasis-China”, в рамках которой Армению посетят несколько десятков китайских компаний.




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