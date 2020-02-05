Президент Республики Армения Армен Саркисян принял представителей Торговой палаты Америки в Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Члены Торговой палаты Америки представили свою деятельность, основные программы и предстоящие планы. Были затронуты также проблемы и вызовы экономической и смежных сфер Армении. Президент Саркисян приветствовал предложения, направленные на развитие страны, выразив готовность в рамках своих возможностей содействовать им.

Президент Саркисян говорил также о президентских инициативах, в частности, выделив программу ATOM (Advanced Tomorrow), направленную на развитие новейших технологий и науки в Армении.

Президент коснулся также предстоящего в этом году в Армении “Армянского саммита мыслей”, который, в частности, будет посвящен искусственному интеллекту и геополитическим рискам, а также международной конференции “Horasis-China”, в рамках которой Армению посетят несколько десятков китайских компаний.