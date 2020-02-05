Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Twitter планирует маркировать фейковые фото и видео

Twitter планирует маркировать фейковые фото и видео

Twitter будет маркировать фейковые фотографии и видеозаписи. Об этом сообщается на сайте компании.

Как пояснили разработчики, появится специальный индикатор, который будет помечать медиаматериалы как фейковые и сопровождать пояснением о том, что они подвергались существенным изменениям,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Для этого соцсеть будет учитывать:

  • Существенные изменения структуры, времени, последовательности и состава контента после редактирования.
  • Добавлениеаудио- и видеоинформации. В частности, наложенные кадры, звук или измененные субтитры.
  • Смоделированныеили сфабрикованные файлы с изображением реального человека.

"Мы знаем, что некоторые твиты содержат измененные фото или видео, которые могут причинить людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и даст людям объяснение относительно этого твита", - говорится в сообщении компании.

Маркировать такой контент Twitter начнет с 5 марта.

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации