Twitter планирует маркировать фейковые фото и видео
14:52, 5 Февраль, 2020
Twitter будет маркировать фейковые фотографии и видеозаписи. Об этом сообщается на сайте компании.
Как пояснили разработчики, появится специальный индикатор, который будет помечать медиаматериалы как фейковые и сопровождать пояснением о том, что они подвергались существенным изменениям,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Для этого соцсеть будет учитывать:
- Существенные изменения структуры, времени, последовательности и состава контента после редактирования.
- Добавлениеаудио- и видеоинформации. В частности, наложенные кадры, звук или измененные субтитры.
- Смоделированныеили сфабрикованные файлы с изображением реального человека.
"Мы знаем, что некоторые твиты содержат измененные фото или видео, которые могут причинить людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и даст людям объяснение относительно этого твита", - говорится в сообщении компании.
Маркировать такой контент Twitter начнет с 5 марта.