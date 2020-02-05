В рамках международного сотрудничества МЧС Армении получил около 50 наименований техники

В 2019 году в рамках международного сотрудничества правительством Японии было предоставлено 10 внедорожников, 18 пожарных машин, 14 из которых - пожарно-спасательные.

Как передает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.

“Недавно было предоставлено еще 22 пожарных машины. В рамках программы улучшения противопожарного оборудования со стороны Японского агентства международного сотрудничества спасательным подразделениям Ширакской, Лорийской и Сюникской областей спасательной службы МЧС Армении для технического перевооружения было выделено около 1 млрд 540 млн иен”, - отметил министр по ЧС.