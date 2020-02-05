СНБ проводит обыск в кабинете председателя Комитета по градостроительству

Служба национальной безопасности проводит обыск в кабинете председателя Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна. Об этом в рзговоре с Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

“Мы распространим пресс-релиз относительно других подробностей”, - отметили в СНБ.

Помощник председателя, пресс-секретарь Комитета по градостроительству Джемма Амбарцумян в беседе с Арменпресс сказала, что на данный момент они не могут предоставить никаких сведений. Только сообщила, что им запрещено на территории делать какие-либо съемки.

Hraparak. am распространил видео, на котором видно, как конфискуют компьютеры Вермишяна и сопровождают его к лифту. Согласно появившимся в прессе сведениям, против Вермишяна возбуждено уголовное дело по составу коррупционных злоупотреблений и протекционизма.