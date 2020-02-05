Армен Григорян посетил Арцах

Находящийся с рабочим визитом в Степанакерте секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с президентом Арцаха Бако Саакяном. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ СНБ РА, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся безопасности обеих стран.

Состоялась также встреча с секретарем Совета безопасности Арцаха Аршавиром Гарамяном, начальником полиции Левоном Мнацаканяном, председателем ЦИК Србуи Арзуманян. В ходе встречи были обсуждены организационные работы и вопросы предстоящих в Арцахе парламентских и президентских выборов.

Затем секретарь Совбеза встретился с командующим Армией обороны, генерал-лейтенантом Кареном Абрамяном. В ходе встречи были обсуждены ситуация в сфере безопасности, вопросы развития стратегических инфраструктур и выполнения ряда других программ.