У премьер-министра обсуждены вопросы внутригосударственных и межобластных пассажирских перевозок

У премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены проблемы в сфере регулярных пассажирских перевозок и возможности их решения. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Ответственные лица подробно обсудили нынешнюю деятельность и проблемы внутригосударственной и межобластной транспортной системы. Они касались состояния эксплуатируемого транспорта, отсутствия расписаний, организации нерегулярных маршрутов, неутешительного состояния автовокзалов и т. д.

В ходе обсуждения, учитывая ряд обстоятельств, были представлены различные предложения и замечания по решению проблем. В результате, участникам совещания было представлено несколько вариантов урегулирования сферы пассажироперевозок.

Премьер-министр Пашинян отметил важность внедрения четких критериев для услуг, предоставляемых в этой сфере, и поручил ответственным лицам провести детальный анализ ситуации в сфере пассажирских перевозок, представить дорожную карту действий по каждому обсужденному варианту с четким графиком предпринимаемых шагов.