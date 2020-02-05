В 2019 году Армению посетили 1 млн 894 тыс. 377 туристов, визиты увеличились более чем на 14%. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Согласно обобщенным данным, в 2019 году Армению посетили 1 млн 894 тыс. 377 туристов. Это по сравнению с 2018 больше на 242 595 туристов, по сравнению с 2017 годом на 399 598 или 26,7%”, - отметил премьер.

Он также сообщил, что помимо этого, согласно докладу, опубликованному 4 февраля Всемирной туристической организацией, Армения в 2019 году заняла 12-е место в мире среди самых быстро развивающихся направлений в сфере туризма.

Турция и Азербайджан по своим данным по росту туризма уступили Армении, заняв соответственно 13 и 17 места с ростом 14% и 11,4%.

Грузия вообще не попала в 20 самых быстро развивающихся стран в сфере туризма.

Армения лидирует среди стран ЕАЭС. Из стран ЕАЭС в этом списке только Казахстан, который также уступает Армении, зафиксировав 10-процентный рост (20-е место).