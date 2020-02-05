10 указаний гостиницам: ИОЗТ призывает предпринять меры по предотвращению распространения вируса
Гостиницы Армении призывают предпринять шаги по предотвращению распространения коронавируса. Как передает Арменпресс, Инспекционный орган здравоохранения и труда Армении опубликовал 10 указаний, необходимых для недопущения завоза инфекции.
“Учитывая, что Китайская Народная Республика считается неблагоприятной эпидемиологической страной с точки зрения завоза инфекции, возбужденной подвидом коронавируса 2019-nCoV, Инспекционный орган здравоохранения и труда Армении призывает руководящие органы гостиниц Армении предпринять ряд необходимых шагов для выявления пациентов с симптомами инфекции с целью осуществления надлежащего эпидемиологического контроля.
В частности, необходимо:
- В установленном порядке дать срочное сообщение о выявлении приглашенным врачом пациента или подозрительного случая.
- Обеспечить медицинскую помощь пациенту приглашенным врачом до прибытия скорой помощи.
- Запретить посторонним вход в комнату пациента в гостиничном номере.
- Пациента до его госпитализации временно изолировать в гостиничном номере.
- В гостиничном номере закрыть двери и окна, отключить систему вентиляции.
- Установить все контакты пациента в гостинице и за ее пределами, составить список лиц, имевших с пациентом контакты.
- Больного доставить в инфекционную больницу на машине скорой помощи. Запретить перевод больного в больницу общественным транспортом, организовать его на машине скорой помощи или на другой машине, при возможности при перевозке пациента держать окна автомобиля открытыми.
- Загрязненные поверхности, раковины и другие бытовые предметы обработать дезинфицирующими веществами, содержащими хлор. Разбавлять дезинфицирующее средство в пропорции: 1: 99.