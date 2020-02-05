10 указаний гостиницам: ИОЗТ призывает предпринять меры по предотвращению распространения вируса

Гостиницы Армении призывают предпринять шаги по предотвращению распространения коронавируса. Как передает Арменпресс, Инспекционный орган здравоохранения и труда Армении опубликовал 10 указаний, необходимых для недопущения завоза инфекции.

“Учитывая, что Китайская Народная Республика считается неблагоприятной эпидемиологической страной с точки зрения завоза инфекции, возбужденной подвидом коронавируса 2019-nCoV, Инспекционный орган здравоохранения и труда Армении призывает руководящие органы гостиниц Армении предпринять ряд необходимых шагов для выявления пациентов с симптомами инфекции с целью осуществления надлежащего эпидемиологического контроля.

В частности, необходимо:

В установленном порядке дать срочное сообщение о выявлении приглашенным врачом пациента или подозрительного случая. Обеспечить медицинскую помощь пациенту приглашенным врачом до прибытия скорой помощи. Запретить посторонним вход в комнату пациента в гостиничном номере. Пациента до его госпитализации временно изолировать в гостиничном номере. В гостиничном номере закрыть двери и окна, отключить систему вентиляции. Установить все контакты пациента в гостинице и за ее пределами, составить список лиц, имевших с пациентом контакты. Больного доставить в инфекционную больницу на машине скорой помощи. Запретить перевод больного в больницу общественным транспортом, организовать его на машине скорой помощи или на другой машине, при возможности при перевозке пациента держать окна автомобиля открытыми. Загрязненные поверхности, раковины и другие бытовые предметы обработать дезинфицирующими веществами, содержащими хлор. Разбавлять дезинфицирующее средство в пропорции: 1: 99.

В случае подтверждения инфекции, после перевода больного, не допускать выноса предметов из номера больного до проведения окончательной дезинфекции. После госпитализации пациента во всех частях здания, посещенных пациентом, организовать и провести заключительную дезинфекцию, после чего работать в обычном режиме”.