Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

10 указаний гостиницам: ИОЗТ призывает предпринять меры по предотвращению распространения вируса

10 указаний гостиницам: ИОЗТ призывает предпринять меры по предотвращению распространения вируса

Гостиницы Армении призывают предпринять шаги по предотвращению распространения коронавируса. Как передает Арменпресс, Инспекционный орган здравоохранения и труда Армении опубликовал 10 указаний, необходимых для недопущения завоза инфекции.

“Учитывая, что Китайская Народная Республика считается неблагоприятной эпидемиологической страной с точки зрения завоза инфекции, возбужденной подвидом коронавируса 2019-nCoV, Инспекционный орган здравоохранения и труда Армении призывает руководящие органы гостиниц Армении предпринять ряд необходимых шагов для выявления пациентов с симптомами инфекции с целью осуществления надлежащего эпидемиологического контроля.

В частности, необходимо:

  1. В установленном порядке дать срочное сообщение о выявлении приглашенным врачом пациента или подозрительного случая.
  2. Обеспечить медицинскую помощь пациенту приглашенным врачом до прибытия скорой помощи.
  3. Запретить посторонним вход в комнату пациента в гостиничном номере.
  4. Пациента до его госпитализации временно изолировать в гостиничном номере.
  5. В гостиничном номере закрыть двери и окна, отключить систему вентиляции.
  6. Установить все контакты пациента в гостинице и за ее пределами, составить список лиц, имевших с пациентом контакты.
  7. Больного доставить в инфекционную больницу на машине скорой помощи. Запретить перевод больного в больницу общественным транспортом, организовать его на машине скорой помощи или на другой машине, при возможности при перевозке пациента держать окна автомобиля открытыми.
  8. Загрязненные поверхности, раковины и другие бытовые предметы обработать дезинфицирующими веществами, содержащими хлор. Разбавлять дезинфицирующее средство в пропорции: 1: 99.
В случае подтверждения инфекции, после перевода больного, не допускать выноса предметов из номера больного до проведения окончательной дезинфекции. После госпитализации пациента во всех частях здания, посещенных пациентом, организовать и провести заключительную дезинфекцию, после чего работать в обычном режиме”.


RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации