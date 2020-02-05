Самая красивая женщина в мире сняла себя танцующей в бикини

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, поделилась кадрами с отдыха. Серия из снимков и видео появилась в Instagram-аккаунте знаменитости.

На первой фотографии 23-летняя Хадид позирует в леопардовом купальнике, стоя на деревянном мосту на фоне моря. Под ногами модели расположилась ее подруга, американская исполнительница Джесси Джо Старк, которая снимает Хадид на телефон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На следующих кадрах знаменитость показала результат съемки: на видео супермодель танцует перед камерой в том же бикини с распущенными мокрыми волосами. Свой образ она дополнила золотой цепочкой на поясе.