Возбудитель нового коронавируса на фруктах не может долго существовать и стать источником инфекции

В Китае ситуация в связи с эпидемией нового коронавируса (2019-nCoV) все еще напряжена. По данным Всемирной организации здравоохранения до 4 февраля, в Китае зарегистрировано 20471 случая с 425 смертельными исходами, в мире зарегистрировано 20630 подтвержденных случаев. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Армении.

“По данным китайского источника, по состоянию на 10:00 5 февраля было зарегистрировано 23260 случаев с подозрениями на короновирус, 24367 подтвержденных случаев с 492 смертельными исходами, выздоровело 898 больных.

С целью эффективной реализации мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) Министерство здравоохранения предпринимает ряд комплексных мероприятий - от пограничного контроля до лабораторных исследований.

Для контроля над пассажирами, прибывающими из Китая, специалисты министерства здравоохранения с 27 января были командированы на пограничные медико-санитарные посты. С этого дня в Армению прибыли 859 человек, над которыми установлен контроль по месту их проживания. В результате предпринятых мероприятий до сих пор госпитализированы 40 пациентов с похожими симптомами, характерными для коронавирусной инфекции, 26 из которых уже выписаны, 14 пациентов все еще находятся в больнице. Все получили и получают симптоматическое лечение, при необходимости организуются лабораторные исследования. В результате, в некоторых случаях были обнаружены возбудители гриппа А, риновирусы, а результаты исследования нового коронавируса были отрицательными.

Следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения предоставит Армении новую партию лабораторных тестов.

Добавим, что в последние дни в прессе и социальных сетях распространилась информация о том, что новая коронавирусная инфекция может передаваться через бананы или посылки из Китая. Согласно Всемирной организации здравоохранения, инфекция передается воздушно-капельным и контактным (тесным контактом) путем от человека к человеку, в Китае передалась человеку от животного. Более того, на поверхностях фруктов или посылок возбудитель не может долго существовать и стать источником распространения инфекции.

На данный момент ситуация в Республике Армения контролируема, случаев новой коронавирусной инфекции не зафиксировано, предпринимаются все необходимые превентивные меры в сотрудничестве с заинтересованными структурами и международными организациями.

Министерство Здравоохранения вновь призывает не впадать в панику, не распространять дезинформацию, следить только за официальными новостями и советами врачей, воздерживаясь от непрофессиональных советов и комментариев, а для того, чтобы не болеть, напоминаем – необходимо: