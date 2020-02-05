Депутаты предлагают сделать деятельность ОМС максимально прозрачной

Постоянная комиссия НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы дала положительное заключение законопроекту О внесении дополнения в Закон “О местном самоуправлении”.

Как передает Арменпресс, его авторами являются депутат фракции “Мой шаг” Сона Казарян и члены фракции “Процветающая Армения” Сергей Багратян, Вардан Варданян, Тигран Степанян, Давид Манукян и Джанибек Айрапетян.

Проектом предлагается предусматривать обязательное требование, чтобы общины публиковали на своих официальных интернет-сайтах информацию о пожертвованиях или источниках пожертвований стоимостью, превышающей 1 млн драмов, после их принятия не позднее чем в течение недели.

Требование о публиковании общинами информации о дарении, превышающем стократный размер установленной законом минимальной заработной платы, сделает их практику максимально прозрачной, избавит их от сомнительных покровительств и влияний, что в свою очередь будет способствовать формированию и укреплению атмосферы доверия к органам общественной власти, в частности, общинам.