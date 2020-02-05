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Во время сборов в Турции “Лори” проведет 4 товарищеских матча

Во время сборов в Турции “Лори” проведет 4 товарищеских матча

Ванадзорский футбольный клуб “Лори” в Турции проведет учебно-тренировочные сборы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. Лидер Высшей лиги чемпионата Армении “Лори” продолжает подготовку к весенней части сезона. 6-го февраля футбольный клуб “Лори” отправится в турецкий город Белек, где проведет 12-дневные учебно-тренировочные сборы. В рамках сборов запланировано провести 4 контрольных матча.

8-го февраля команда встретится с румынским “Виторул пандури”, 11-го февраля - с клубом “Львов”, представляющим Премьер-лигу Украины.




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