Законопроект об образовании исполнительных директоров ОПВ в НС получил положительное заключение

Постоянная комиссия Национального собрания РА по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы дала положительное заключение проекту закона, устанавливающему для избрания на должность исполнительных директоров обществ водопользователей необходимость высшего образования, не менее одного года профессионального стажа или обязательного опыта работы не менее трех лет на руководящих должностях в сфере управления

Как передает Арменпресс, законопроект будет обсужден во втором чтении на пленарном заседании НС Армении.

Автор законопроекта О внесении изменений и дополнений в Закон “Об обществах водопользователей и союзах обществ водопользователей” - депутат фракции “Процветающая Армения” Микаел Мелкумян. По мнению автора, принятие проекта обусловлено необходимостью профессионального опыта руководящего состава обществ водопользователей, законодательного требования соответствующего уровня управленческих навыков и умений и повышения общего управленческого уровня.

Законопроект был принят на заседании Национального собрания 14 ноября в первом чтении 71 голосом “за”, 3 – “против” и 12 воздержавшимися.