Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса

Актер Харрисон Форд снимется в очередном фильме об искателе приключений Индиане Джонсе. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Кинопродюсер, президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила участие 77-летнего актера в пятой картине франшизы. По ее словам, сейчас завершается работа над сценарием,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Кеннеди подчеркнула, что новый кинофильм будет «продолжением, а не перезагрузкой серии».

Релиз картины, которая пока не имеет названия, назначен на 9 июля 2021 года. уточняет NME.

В 2019 году Харрисон Форд вошел в пятерку самых красивых постаревших знаменитостей. Компанию ему составили Ричард Гир, Лиам Нисон, Пирс Броснан и Арнольд Шварценеггер.