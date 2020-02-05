На турнире в Иране оправдались все ожидания, связанные с тяжелоатлетами: Виген Хачатрян

Для армянских тяжелоатлетов участие в рейтинговом олимпийском турнире в Иране было вынужденным, и оно было необходимо, чтобы почувствовать турнирный ритм.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал тренер сборной Армении Виген Хачатрян. “Мы должны были обязательно принять участие в этом турнире в Иране, так как перед Олимпийскими играми это необходимо. Мы готовимся к чемпионату Европы, но ожидания, связанные с этим турниром, оправдались полностью, спортсмены остались в своей спортивной форме”, - сказал Хачатрян.

По его словам, член сборной Армении Рубен Алексанян не принял участия в турнире, так как был травмирован. Из спортсменов, принявших участие в турнире в Иране, возможно, что в чемпионате Армении примут участие только Андраник Карапетян и Акоп Мкртчян. Что касается адаптации Мкртчяна к новой весовой категории, то скажу, что он еще не адаптировался полностью, ему для этого понадобится около года”, - сказал тренер.

Сборная Армении по тяжелой атлетике в эти дни участвовала в иранском турнире “Fajr Cup”, который был рейтинговым для Олимпийских игр.

С 11 по 16 февраля в Ереване пройдет чемпионат Армении по тяжелой атлетике среди взрослых.