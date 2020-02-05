МИД КНР сообщил, что число выздоровевших после коронавируса вдвое выше числа умерших

Число полностью излечившихся от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV уже в два раза превышает количество умерших. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"За вчерашний день (4 февраля - прим. ТАСС) вылеченных и выписанных больных было примерно в четыре раза больше, чем умерших. Общее число вылеченных и выписанных пациентов почти вдвое превышает число умерших от вируса", - заявила представитель внешнеполитического ведомства КНР,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас есть полная уверенность и возможность выиграть эту битву в ближайшее время. Мы делаем это не только для китайского народа, но и для мирового здравоохранения", - добавила Хуа Чуньин.

Ранее дипломат сообщила, что доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС).