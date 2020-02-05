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МИД КНР сообщил, что число выздоровевших после коронавируса вдвое выше числа умерших

МИД КНР сообщил, что число выздоровевших после коронавируса вдвое выше числа умерших

Число полностью излечившихся от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV уже в два раза превышает количество умерших. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"За вчерашний день (4 февраля - прим. ТАСС) вылеченных и выписанных больных было примерно в четыре раза больше, чем умерших. Общее число вылеченных и выписанных пациентов почти вдвое превышает число умерших от вируса", - заявила представитель внешнеполитического ведомства КНР,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас есть полная уверенность и возможность выиграть эту битву в ближайшее время. Мы делаем это не только для китайского народа, но и для мирового здравоохранения", - добавила Хуа Чуньин.

Ранее дипломат сообщила, что доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС).

 

 




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БелТА

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