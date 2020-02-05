Заре Синанян в Ахалцихе провел ряд встреч

В ходе рабочего визита в Грузию Заре Синанян выехал в Ахалцих и встретился с губернатором Самцхе-Джавахетии Бесиком Амиранашвили. Как сообщили Арменпресс в Офисе главного уполномоченного по делам диаспоры, на встрече присутствовали также чрезвычайный и полномочный посол РА в Грузии Рубен Садоян, мэр Ахалциха Заза Меликидзе, депутат парламента Гиорги Копадзе. Главный уполномоченный в своей речи отметил, что подобные визиты важны не только в плане встреч и обсуждения проблем с армянскими общинами, но и с точки зрения знакомства. Было подчеркнуто то обстоятельство, что армянский и грузинский народы живут бок о бок на принципах солидарности и братства, способствуя также и развитию межгосударственных отношений двух стран. Грузинские должностные лица представили реализуемые в Джавахке реформы - от повышения уровня образования до строительства дорог и модернизации инфраструктур. Были затронуты и будни местного армянства, программы развития и другие темы.

Затем главный уполномоченный посетил армянскую школу № 3 и церковь Св. Григория просветителя.

Во второй половине дня Заре Синанян встретился с армянством Ахалциха. Встреча прошла в теплой непосредственной атмосфере, присутствующие подняли все волнующие их вопросы. Подавляющее большинство из них касалось образовательной сферы, начиная с количества, качества и содержательных проблем учебников до переподготовки учителей, трудностей с присвоением им квалификационной степени, подготовки новых кадров, препятствий для преподавания других арменоведческих предметов и т. д. Присутствующие отметили также и важность перспектив установления децентрализованного сотрудничества с приграничными с Грузией армянскими областями. Были затронуты вопросы, касающиеся социально-экономической и культурной сфер. Главный уполномоченный отметил, что в ходе официальных встреч с грузинскими коллегами большая часть этих тем была затронута, были достигнуты некоторые предварительные договоренности, сотрудничество продолжится и в дальнейшем.

После встречи Заре Синанян посетил медиа-аналитический центр Самцхе-Джавахка. Уже в более узком кругу состоялась еще одна встреча с некоторыми представителями армянской общины.

В конце дня Заре Синанян посетил село Цухрут и осмотрел его.