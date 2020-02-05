Генеральный прокурор Армении подвел итоги деятельности прокуратуры Араратской области

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян в прокуратуре Араратской области провел совещание, на котором обсуждались результаты деятельности прокуратуры области. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

В ходе совещания, в котором приняли участие председатель суда общей юрисдикции Араратской и Вайоцдзорской областей, руководители областных подразделений других правоохранительных органов, прокурор Севак Ованнисян представил общие тенденции преступности на территории области в течение прошлого года, их причины, осуществленную работу по предотвращению и раскрытию преступления, а также результаты реализации прокурорских функций по уголовным делам.

В 2019 г. в Араратской области был зарегистрирован 1521 случай преступлений против 1321 случая прошлого года, то есть рост преступлений составил 15%. Это обусловлено повышением эффективности учета преступлений, увеличением случаев выявленных коррупционных преступлений и преступных нарушений правил ДПД. Раскрытие преступлений составило 71,5% против 74,6% прошлого года.

По сравнению с прошлым годом тяжкие преступления увеличились на 49 случаев или на 26,8% (232 / 183). Рост обусловлен увеличением случаев квартирных краж. Зарегистрировано 104 случая, по сравнению с 91 случаем 2018 года увеличение составило 14,3%. При этом снизился и показатель раскрытия этих случаев, что само по себе является одной из основных причин роста квартирных краж.

Генеральный прокурор отметил, что несмотря на проделанную прокуратурой за прошедший год работу по предотвращению этого вида преступления, ситуация продолжает оставаться тревожной для всех правоохранительных органов. Он отметил важность продолжения сотрудничества с полицией и органами местного самоуправления в направлении оснащения подъездов многоквартирных домов техническими средствами безопасности, усиления патрульной службы полиции в рисковых населенных пунктах. Артур Давтян отметил, что с помощью видеокамер, установленных на оживленных участках дорог, в конкретных целевых участках населенных пунктов, в течение прошлого года стало возможным обнаружение преступных групп, занимающихся квартирными кражами, лиц, совершивших преступления иного характера, что свидетельствует также о необходимости продолжения процесса размещения оборудования для видеосъемки и при сотрудничестве с частными компаниями.

В Араратской области на 50 случаев или на 13,6% выросли также и преступления средней тяжести (418 / 368). Раскрытие составило 60,7% против 65,7% за тот же период прошлого года. Рост числа преступлений средней тяжести в основном обусловлен ростом числа случаев воровства и мошенничества.

Сократились случаи особо тяжких преступлений, при этом раскрытие подобных преступлений составило 72,2% против 62,5% прошлого года.

В 2019 г. в Армении зарегистрировано 5 случаев убийства. Раскрытие указанных пяти случаев убийства составило 80% против 75% прошлого года. По сравнению с 2018 г. на 1 случай сократились случаи покушения на убийство (4 / 3). Все эти 3 случая были раскрыты, в то время как в 2018 г. раскрытие составило 50%.

В Армении зафиксировано существенное снижение случаев ограбления. В частности, в 2018 г. было 13 случаев, в прошлом году - 4 подобных случая. При этом все были раскрыты, что на 26,7% больше, по сравнению с 2018 годом.

Случаи дорожно-транспортных преступлений увеличились на 19,8%, ДТП со смертельным исходом - на 2 случая (20 / 18).

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