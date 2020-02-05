Ларс закрыт, скопилось 550 грузовых автомобилей, в Армении также есть труднопроходимые автодороги

На территории Армении 5 февраля по состоянию на 11:50 есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, перевал Варденяц открыт для легковых автомобилей, для грузовых -только при использовании цепей противоскольжения, для грузовых автомобилей с прицепом - закрыт.

Труднопроходимы автодороги, ведущие в Цовагюх Гегаркуникской области (метель), Сотк-Карвачар (метель), Артик-Алагяз Ширакской области.

На автодорогах Сюникской области, Цахкаовтской области, Кучак-Апаран и Ереван-Севан местами гололед.

На отрезке Сараван-Зангер, в городах Джермук, Ехегнадзор Вайоц Дзорской области и в Котайкской, Ширакской областях, кроме Ани и Артика, идет снег.

По данным полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Согласно информации, полученной из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, на российской стороне скопилось 550 грузовых машин.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.