СМИ: власти Тайваня не разрешили высадить пассажиров судна из-за коронавируса

Власти Тайваня не разрешили экипажу круизного лайнера World Dream высадить пассажиров из Гонконга в порту города Гаосюн из-за опасений распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в среду газета Standart.

Судно прибыло во вторник из Гонконга, на его борту находились свыше 1,8 тыс. пассажиров. Однако никому из них в итоге не позволили сойти на берег для осмотра достопримечательностей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отказ иммиграционных властей был мотивирован тем, что с 19 по 24 января на этом лайнере, как выяснилось, находились трое китайцев, у которых впоследствии обнаружили вирус 2019-nCoV. В тот момент судно совершало переход из южнокитайского Гуанчжоу во Вьетнам. В среду вечером лайнер вернется обратно в Гонконг, пассажирам будет выплачена компенсация.

В настоящее время на Тайване подтверждено 11 случаев заражения новым коронавирусом.