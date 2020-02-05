Более 20 государств направили Китаю гуманитарную помощь

Свыше 20 государств мира направили в Китай гуманитарную помощь для борьбы с распространением пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"По состоянию на 12:00 5 февраля 21 государство оказало Китаю помощь, направив средства профилактики и борьбы с распространением болезни. Это Республика Корея, Япония, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Казахстан, Пакистан, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Венгрия, Белоруссия, Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Египет, Австралия, Новая Зеландия, Тринидад и Тобаго, а также ЮНИСЕФ", - заявила дипломат,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Пожертвования ценны, а чувства - бесценны. Мы выражаем им искреннюю благодарность", - добавила представитель внешнеполитического ведомства КНР.