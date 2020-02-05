Ведущие актеры театров Еревана выступят в спектакле “Соло для часов с боем”

В преддверии Международного дня театра на суд театралов будет вынесен спектакль по Освальду Заграднику “Соло для часов с боем”, в котором заняты актеры Ереванского драматического театра, Национального академического театра им. Г. Сундукяна и Общенационального театра. Премьера состоится в конце февраля.

Как передает Арменпресс, спектакль будет представлен на сценах Государственного кукольного театра им. О.Туманяна, Национального академического театра им. Г. Сундукяна и Общенационального театра им. Соса Саркисяна.

В спектакле заняты актеры: Давид Акопян, Арташес Шахвердян, Эвелина Шагирян, Айкуи Худавердян, Георгий Овакимян, Григор Габриелян, Самвел Багинян, Ваник Мкртчян, Карен Мартиросян, Мариета Довлатбекян и Грайр Егиазарян.

Режиссер постановки - Самсон Мовсесян, его помощник - Карине Бабаян.

Спектакль поставлен по инициативе Государственного кукольного театра им. Туманяна и при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.