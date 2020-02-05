В Турции подсчитали численность населения страны

Численность населения Турции за 2019 год выросла на 1,46% и составила 83 154 997 человек, говорится в сообщении Института статистики Турции (TÜİK).

Общая численность населения страны в 2019 году составила 83 154 997 человек, темпы ежегодного прироста немного снизились по сравнению с 2018 годом.

Доля мужского населения страны составила 50,2% (41 721 136 человек), женского – 49,8% (41 433 861 человек). Численность городского населения выросла за год с 92,3% до 92,8%. В сельских районах проживает 7,2% населения страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Самым густонаселенным городом по-прежнему остается Стамбул, где в 2019 году проживало 18,66% всего населения страны - 15 519 267 человек, за ним следуют Анкара, Измир, Бурса и Анталья.





