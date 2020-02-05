ДТП на дороге Коби-Гудаури: погиб гражданин РФ

Из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России 4 февраля в 02:00 поступило сообщение о том, что возле КПП “Верхний Ларс” произошло ДТП, пострадали граждане РФ. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

5-го февраля в 10:00 была установлена связь с департаментом ЧС МВД Грузии, откуда сообщили, что 3-го февраля в районе 18:55 по местному времени был получен сигнал о том, что на автодороге Коби-Гудаури (Казбекский район) возле 1-го тоннеля произошло ДТП.

Выяснилось, что автомобиль марки “Toyota” выехал за пределы проезжей части дороги и скатился в ущелье. Водитель автомобиля (гражданин России Зураб А., 1979 г. р.) был госпитализирован с переломом нижней конечности, один из пассажиров скончался на месте.

Пассажирка Марина Х. Н. (гражданка РФ 1996 г. р.) не пострадала.