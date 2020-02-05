Юбилейный 70-й фестиваль итальянской эстрады "Сан-Ремо" открылся в одноименном курортном городке на лигурийском побережье Италии.

Телевизионный музыкальный конкурс продлится до субботы. Каждый фестивальный вечер будет транслироваться в эфире государственного итальянского телевидения Rai и на его мультимедийном портале.

Участники фестиваля разделены на две категории: за главный приз "Золотую пальму" будут соревноваться 24 известных на Апеннинах исполнителя, а за отдельную награду поборются восемь молодых артистов. Этим нынешний фестиваль отличается предыдущих, когда организаторы проводили единый конкурс без отдельного "молодежного" состязания.

Художественным директором и ведущим нынешнего "Сан-Ремо" стал ведущий телевикторин и шоу талантов Амедео Себастьяни (Amedeo Sebastiani), известный как Амадеус,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Одним из главных событий вечера открытия фестиваля обещает стать выступление Ромины Пауэр и Аль Бано. Участники звездного дуэта, ставшего знаменитым во всем мире благодаря своему шлягеру "Феличита", поженились в июле 1970 года и прожили вместе почти 30 лет. Несмотря на развод и обещания завершить карьеру, они продолжают давать совместные концерты.

Победитель фестиваля по сложившейся в последние годы традиции будет представлять Италию на конкурсе "Евровидение".

Победителя определят телезрители, журналисты, а также жюри, состоящее из 300 человек с разными музыкальными предпочтениями.

Конкурс в Сан-Ремо проходит в Италии с 1951 года. За время существования его победителями становились такие известные исполнители, как Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эрос Рамазотти и Андреа Бочелли.