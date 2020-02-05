Демократы заявили, что рост экономики США при Трампе не улучшил жизнь обычных граждан

Экономические достижения США в последние годы не способствовали повышению уровня жизни обычных американцев. Об этом заявила во вторник губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер. Она представила ответ Демократической партии на ежегодное обращение "О положении страны", с которым выступил перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США президент Дональд Трамп.

"Реальность такова, что не у всех в США есть работа, предполагающая оплату медицинских услуг, - сказал она. - На самом деле у многих такая работа, которая не позволяет покрывать ежемесячные расходы". "Не имеет значения то, что президент говорит о фондовом рынке, - подчеркнула Уитмер. - Важно, что миллионы людей с трудном сводят концы с концами. Или же у них совсем не остается денег в конце месяца после оплаты транспорта, выписанных им лекарств или выплат по кредитам на учебу",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Когда президент говорит, что экономика сильна, то я спрашиваю, для кого она сильна", - отметила она. По мнению Уитмер, от снижения налогов при Трампе выиграли наиболее состоятельные граждане.

Трамп в послании "О положении страны" заострил внимание на том, что экономика США в последние годы очень активно развивалась, имело место значительное повышение основных фондовых индексов. Американский лидер отметил, что уровень безработицы в стране сейчас чрезвычайно низкий.