Маршрутное такси столкнулось с “Хондой”, а затем с деревом: шесть граждан доставлены в больницу

На проспекте Исакова в Ереване 5 февраля в 08:50 пассажирская “Газель”, обслуживающая маршрут 99, столкнулась с “Хондой”, а затем с деревом.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении, 5 пассажиров и водитель доставлены в больницу.

Согласно сведениям, появившимся в прессе водитель “Газели” на месте подвергся экспертизе на трезвость, в результате выяснилось, что он был в нетрезвом состоянии.