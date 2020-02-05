НС дало положительное заключение проекту модернизации государственного материального резерва

Постоянная комиссия НС РА по вопросам обороны и безопасности вынесла положительное заключение по предложенному правительством законодательному пакету О внесении изменений в Закон РА “О материальном резерве” и в прилагаемые законы.

Как передает Арменпресс, на заседании 5-го февраля заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Ара Назарян отметил, что цель принятия пакета - развитие системы материального резерва Армении, реформируя правовое поле, регулирующее сферу, для повышения эффективности процесса модернизации и пополнения материального резерва.

“Исходя из геополитического положения Армении, в условиях дорожной блокады во время военных действий на первый план выходит решение проблемы обеспечения нужд населения и вооруженных сил. Учитывая, что энергоносители, а также преобладающая часть пшеницы, сахара, растительного и животного масла и ряда других продовольственных товаров импортируются, даже кратковременный сбой в поставках товаров может привести к кризису, предотвращение или устранение последствий которого является задачей государственного материального резерва. Возникает задача повысить эффективность государственного материального резерва, модернизировать подходы к его формированию и системе управления”, - предсттавил Назарян.