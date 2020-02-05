Работа армянского ученого включена в учебную программу университета Бельгии

Обширная монография армянского химика Роберта Бахчаджяна “Бимодальное окисление: сочетание гетерогенных и однородных реакций” на английском языке по предложению Ж. Тибо профессора химической инженерии Гентского университета Бельгии в качестве учебника была включена в список литературы, рекомендуемой студентам.

Как передает Арменпресс, это единственный фундаментальный труд последних десятилетий в этой сфере. Книга, в основном, адресована ученым, инженерам, студентам в области физической химии, а также всем, кто интересуется вопросами этой области. Она также может служить и учебником для студентов отделений естественных наук университетов.

Автор имеет тесное сотрудничество с Институтом физической химии им. А. Б. Налбандяна Национальной академии наук Армении, где он работал до переезда на постоянное проживание во Франции. Бахчаджян является инициатором и главным редактором нескольких научных серий по физической химии, изданных ведущими мировыми научными издательствами.

Книга Роберта Бахчаджяна была опубликована в 2019 году одним из крупнейших американских издательств в области естественных наук и инженерной литературы - “Си Ар Си пресс-Тейлор энд Франсис груп”, в Бока Ратоне (Флорида), Лондоне и Нью-Йорке. Она получила широкое распространение и в интернете.