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Гражданка РА, пожелавшая эвакуироваться из Китая, находится в России: МИД сообщил подробности

Гражданка РА, пожелавшая эвакуироваться из Китая, находится в России: МИД сообщил подробности

Министерство иностранных дел Республики Армения представляет подробности об эвакуации в сотрудничестве с Россией гражданина Армении из китайского города Ухань. Арменпресс представляет сообщение МИД Армении.

“Сообщаем, что 4 февраля в результате сотрудничества с нашими российскими коллегами, находившаяся в китайском городе Ухань и изъявившая желание эвакуироваться гражданка Армении Людмила Багдасарян была эвакуирована и доставлена в Россию. Посольство Армении находится в постоянной связи с нашей гражданкой, предпринимаются шаги по ее скорейшему возвращению на родину.

Выражаем глубокую благодарность нашим коллегам из России за быстрое реагирование на просьбу Армении и оказанное содействие.

Сообщаем также, что в настоящее время эвакуация осуществляется только из карантинного района - провинции Хубэй. Остальные граждане Армении, находящиеся в провинции Хубэй, отказались от эвакуации”.




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