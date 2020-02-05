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Легкоатлеты выедут на стамбульские сборы

Легкоатлеты выедут на стамбульские сборы

Сборная Армении по  легкой атлетике выедет в Стамбул на учебно-тренировочные сборы.

Как передает "Арменпресс", с 6 по 20 февраля наши легкоатлеты проведут учебно-тренировочные сборы в Стамбуле, затем примут участие в чемпионате балканских стран, который является рейтинговым для Олимпийских игр в Токио.

Армению на этом турнире представят 9 спортсменов: Левон Агасян, Артак Амбарцумян, Тигран Мкртчян, Размик Мкртчян, Манук Манукян, Яна Абраамян, Лилит Арутюнян, Марианна Бавеян и Мариета Минасян.




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