Буттиджич сохранил лидерство в Айове после подсчета 71% голосов

Пит Буттиджич сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты США от демократов в штате Айова, Джо Байден по-прежнему на четвертом месте после подсчета 71% голосов, сообщает в среду телеканал Fox News.

В Айове проходили кокусы - собрания партийного актива. Некоторые специально регистрируются в партию для этой цели. Кокусы отличаются от праймериз тем, что представляют собой не тайное голосование бюллетенями, а очное, открытое голосование,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

У Буттиджича 26,8% голосов. Второе место занимает Берни Сандерс с 25,2%, за ним следует Элизабет Уоррен с 18,4%. Считающийся основным кандидатом от демократов Джо Байден на четвертой позиции, за него выступили 15,4% участников голосования на кокусе.

Предприниматель Эндрю Янг получил около 1%, а остальные кандидаты не набрали даже этого.