Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов, сообщил министр информационных и коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

"Сегодня мы готовы объявить об этом. Сегодня мы поручили исследовательскому центру министерства наук сделать в течение трех лет для нас пять космических капсул для того, чтобы доставить человека на 190-километровую орбиту", - сказал министр, видео выступления которого с тематического форума опубликовано агентством ISNA,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее министр Джахроми говорил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран.