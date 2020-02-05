В Ереванском зоопарке умер верблюд. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил и. о. директора зоопарка Владимир Симонян.

“Подробностей на данный момент не могу сообщить, поскольку ждем результатов лабораторной экспертизы. Когда будут результаты, у нас будет полная информация, мы сообщим ее надлежащим образом”, - сказал Владимир Симонян.

В ноябре 2019 года заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян представил сотрудникам зоопарка временно исполняющего обязанности директора Владимира Симоняна. До этого он занимал должность заместителя директора парка. До этого занимающий должность директора Рубен Хачатрян представил мэру заявление об отставке.

В 2019 году в связи с падением животных шум вокруг зоопарка периодически накалялся.