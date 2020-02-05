В Армении пройдет Глобальный форум “Большой деловой мост”

Заместитель министра экономики РА Наира Маргарян встретилась с директором Армянского института управленческого консалтинга (IMC Armenia) Сильвой Месропян – члена Международного совета консультативных институтов управления (ICMCI-International Council of Management Consulting Institutes). Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Целью встречи было обсуждение хода организационных работ и совместных действий предстоящего в мае текущего года в Армении Глобального форума “Большой деловой мост”.

Министерство экономики РА, как официальный партнер мероприятия, придает большое значение развитию в Армении консультативного института. “В рамках наших приоритетов - создание благоприятной экосистемы для развития бизнеса, важнейшим компонентом которой является наличие качественных и современных консалтинговых услуг. Нам еще предстоит проделать достаточно много работы в этом направлении: ознакомление с международным опытом, совместными проектами и инструментарием, представляемым нашими партнерами в других странах, пожалуй, это является одним из лучших способов развития рынка”, - отметила заместитель министра Наира Маргарян.

Проведение форума в Армении преследует цель стимулировать армянский рынок консалтинговых услуг, предоставляя возможность более детально ознакомиться с возможностями взаимодействия, международным опытом и развитиями.

В рамках форума состоится встреча экспертов стран Азиатско-Тихоокеанского узла (Asia Pacific Hub Meeting), которая является частью ежегодных мероприятий стран региона ICMCI.

Членами ICMCI являются Австрия, Австралия, Германия, Италия, Япония, Корея, Нидерланды, Россия, США, Китай, Швеция, Швейцария и другие страны.

Подробная информация о международном совете консультативных институтов управления доступна по следующей ссылке: https://www.cmc-global.org

Информацию об Институте управленческого консалтинга Армении на официальном сайте института: www.imc-armenia.org