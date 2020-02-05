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У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса

У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. Об этом сообщает NHK.

Всего врачи выявили 31 подозрительного пациента. Все заболевшие были доставлены в больницы префектуры Канагава. Для их переправки на сушу был задействован корабль береговой охраны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

3700 пассажиров и все члены экипажа находятся на лайнере на двухнедельном карантине. Им велено оставаться в каютах, пищу им будут приносить через систему обслуживания номеров.

Предположительно, разносчиком вируса стал 80-летний пассажир, живущий в Гонконге.

 

 




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БелТА

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