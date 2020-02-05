ОБСЕ на линии соприкосновения ВС РА и Азербайджана проведет мониторинг режима прекращения огня

Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской республики) договоренности, миссия ОБСЕ 6 февраля проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, восточнее села Талиш Мартакертского района. Об этом Арменпресс сообщили в МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Геннадие Петрика (Молдова), а также личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение будут осуществлять личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевой помощник Михаил Олару (Молдова) и сотрудник Офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.