Второй гражданин Армении эвакуируется из Китая самолетом ВКС России

Эвакуация гражданина Армении, изъявившего желание эвакуироваться из Китая, будет осуществлена при содействии России.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия эвакуирует 147 человек, среди них 10 - граждане Белоруссии, 3 - Казахстана, 1 -Армении и еще 1- гражданин Украины.

Первый самолет ВКС РФ, на борту которого находятся эвакуированные из китайского города Ухань, уже совершил посадку в аэропорту Тюмени. Первым самолетом эвакуированы 80 человек.

Второй самолет Воздушно-космических сил приземлился в аэропорту Восточного военного округа. После дозаправки самолет продолжит полет и совершит посадку в Тюмени.

В ответ на вопросы радиостанции “Свобода” заведующий Отделом стран Северо-Восточной Азии МИД РА Мнацакан Сафарян сообщил, что один из 11 граждан Армении, находящихся на территории КНР в зоне карантина, уже эвакуирован с территории КНР, в течение ближайших 1-2 дней будет эвакуирован еще один гражданин Армении, изъявивший желание эвакуироваться.

Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 500 человек. В стране подтверждено 24 тысячи 324 случаев заражения. 65 новых летальных исходов были зафиксированы в провинции Хубэй, считающейся очагом заражения.