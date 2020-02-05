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Второй гражданин Армении эвакуируется из Китая самолетом ВКС России

Второй гражданин Армении эвакуируется из Китая самолетом ВКС России

Эвакуация гражданина Армении, изъявившего желание эвакуироваться из Китая, будет осуществлена при содействии России.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия эвакуирует 147 человек, среди них 10 - граждане Белоруссии, 3 - Казахстана, 1 -Армении и еще 1- гражданин Украины.

Первый самолет ВКС РФ, на борту которого находятся эвакуированные из китайского города Ухань, уже совершил посадку в аэропорту Тюмени. Первым самолетом эвакуированы 80 человек.

Второй самолет Воздушно-космических сил приземлился в аэропорту Восточного военного округа. После дозаправки самолет продолжит полет и совершит посадку в Тюмени.

В ответ на вопросы радиостанции “Свобода” заведующий Отделом стран Северо-Восточной Азии МИД РА Мнацакан Сафарян сообщил, что один из 11 граждан Армении, находящихся на территории КНР в зоне карантина, уже эвакуирован с территории КНР, в течение ближайших 1-2 дней будет эвакуирован еще один гражданин Армении, изъявивший желание эвакуироваться.

Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 500 человек. В стране подтверждено 24 тысячи 324 случаев заражения. 65 новых летальных исходов были зафиксированы в провинции Хубэй, считающейся очагом заражения.




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