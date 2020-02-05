Пелоси после речи Трампа в Конгрессе демонстративно разорвала текст его выступления

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) во вторник после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе США с ежегодным обращением "О положении страны" демонстративно разорвала текст его речи,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



Копию своего послания Трамп передал Пелоси за несколько минут до начала выступления. В тот момент спикер протянула президенту руку, однако он не пожал ее, а развернулся и занял свое место на трибуне. В свою очередь Пелоси несколькими минутами позднее, представляя Трампа законодателям, сухо сказала: "члены Конгресса, президент США". При этом она не использовала традиционные, указывающие на почтение слова о том, что "это большая честь и привилегия [представлять президента]". Как только Трамп закончил говорить, находившаяся за его спиной Пелоси взяла со стола бумаги и разорвала их. "Это было обходительно, учитывая [имевшиеся] альтернативы", - сказала она позднее журналистам в ответ на просьбу прокомментировать мотивы своего поступка.