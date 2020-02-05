Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 24,3 тыс.

Число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в материковом Китае превысило 24,3 тыс. человек, погибли 490 жителей. Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей проинформировал о 23,6 тыс. заболевших и 491 погибшем (с учетом одной жертвы в Гонконге),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно данным центральных властей, под наблюдением врачей в стране находятся свыше 185,5 тыс. человек.

По новым данным портала, выздоровели 846 человек. Среди провинций по-прежнему первое место по количеству зараженных занимает Хубэй (16,6 тыс. заболевших), где погибли 479 человек. Далее следуют провинции Чжэцзян и Гуандун, где от вируса никто не погиб и насчитывается 829 и 813 инфицированных соответственно. В Пекине этот показатель составляет 228 человек (один умер).