Соединенные Штаты стремятся к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

По его словам, Вашингтон "восстанавливает свое лидерство в мире" и "снова борется за свободу в своем полушарии". "Именно по этой причине моя администрация отменила провальную политику предыдущей администрации в отношении Кубы", - сказал американский лидер. "Мы поддерживаем надежду кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии", - добавил Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 государств, направленную против социалистического диктатора в Венесуэле, Николаса Мадуро", - заявил президент США. "Тирания Мадуро будет разрушена и сломлена", - утверждал глава Белого дома.

Он представил присутствующего в зале лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, назвав его "настоящим и легитимным президентом Венесуэлы".