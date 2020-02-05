Насилие должно быть исключено: Пашинян напомнил о предложенных им 6-ти общенациональных консенсусах

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сделал запись на своей странице в Facebook, в которой напомнил о предложенных им 5 августа 2019 года в Степанакерте 6-ти общенациональных консенсусах как о краеугольном камне и формуле общенационального единства. Арменпресс представляет запись премьер-министра Армении.

“6 общенациональных консенсусов, которые я предложил 5 августа 2019 года в Степанакерте в качестве краеугольного камня и резолюции Панармянского единства.

Консенсус 1. Насилие должно быть исключено из инструментария решения какого-либо внутриармянского вопроса. В нашей действительности для решения наших внутренних вопросов мы должны исключить насилие. Все те силы, личности, которые рассматривают насилие как средство решения какого-либо внутриармянского вопроса, должны быть отвергнуты и выброшены на свалку истории армянского народа. Видение общества, избавившегося от насилия народа, избавившегося от насилия, должно стать краеугольным положением нашего общенационального объединения. Кстати, в этом контексте есть только одно исключение: речь идет о применении законной силы в контексте предотвращения и раскрытия преступлений, обеспечения нормальной жизни общества.

Консенсус 2. Народ и его свободное волеизъявление - единственный источник формирования власти. Любая попытка искажения, искажения воли народа должна рассматриваться как антигосударственная, антинациональная деятельность. В этом плане чрезвычайно важным считаю проведение в Республике Арцах президентских и парламентских выборов в свободной, конкурентной, демократической среде и обеспечение реальных гарантий свободного волеизъявления народа. Республика Армения, в соответствии с этим, должна выступать гарантом свободного волеизъявления народа Арцаха и формирования легитимной власти посредством этого волеизъявления.

Консенсус 3. Суверенитет Армении и Арцаха, армянского народа - высшая ценность, и все те силы, которые попытаются привлечь иностранные силы для решения внутриармянских, внутриармянских вопросов, все те силы, которые в нашей стране выступят в качестве представителя иностранных интересов, должны удостоиться самого жесткого противодействия армянского народа и его легитимного представителя - правительства Армении.

Консенсус 4. Армения и Арцах должны быть свободны от коррупции. Все проявления коррупции, в том числе протекционизм, искусственные монополии, искусственные препятствия против конкурентов должны быть искоренены. Материальный ущерб, нанесенный государству и народу в результате коррупционной деятельности, должен быть восстановлен.

Консенсус 5. Верховенство права и закона, равенство всех перед законом должно стать стержнем внутринациональных отношений. Внешнее или внутреннее влияние на деятельность судов представляет угрозу национальной безопасности. Суды в Армении и Арцахе должны быть независимыми. В экономике, политике и в какой-либо сфере общественной жизни необходимо исключить наличие привилегированных слоев, кругов, личностей. Здесь я хочу сделать комментарий: Мой дорогой народ, у нас есть очень достойные люди, армянство дало очень достойных сынов, но неприемлемо и нельзя терпеть, когда кто-либо, послужив народу и Родине, затем попытается получить за эту службу привилегии, в виде выхода из сферы закона.

Консенсус 6. Самый главный консенсус - целью переговорного процесса по урегулированию Арцахского вопроса должна быть защита результатов Арцахской освободительной войны, направленной на самоопределение и безопасность народа Арцаха. Решение по результатам переговоров признанное приемлемым для правительств Армении и Арцаха, может быть принято только в случае народного одобрения в Армении и Арцахе”.