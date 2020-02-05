Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Европейские индексы - 04-02-20

Европейские индексы - 04-02-20

МОСКВА, 5 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.81% и составил 13281.74 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.76% и составил 5935.05 пункта, британский FTSE вырос на 1.55% и составил 7439.82 пункта, а российский RTSI вырос на 1.71% и составил 1547.19 пункта.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации