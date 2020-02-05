Европейские индексы - 04-02-20
МОСКВА, 5 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 февраля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.81% и составил 13281.74 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.76% и составил 5935.05 пункта, британский FTSE вырос на 1.55% и составил 7439.82 пункта, а российский RTSI вырос на 1.71% и составил 1547.19 пункта.
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