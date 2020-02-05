Флора Мартиросян в армянском песенном искусстве занимает особое место: певице исполнилось бы 63 года

Народной артистке Республики Армения Флоре Мартиросян, донесшей армянскую песню и армянскую музыку всему миру, 5 февраля исполнилось бы 63 года.

Поклонники, близкие и коллеги певицы до сих пор с теплотой вспоминают ее и сожалеют, что Мартиросян уже не с нами.

“Слава Богу, Флора Мартиросян из всего искусства выбрала песню, которая увековечивает ее голос. Звучание голоса Флоры Мартиросян с нами до сих пор”, - сказал в беседе с корреспондентом Арменпресс композитор, телеведущий Авет Барсегян.

По его словам, Флора Мартиросян была очень добрым и позитивным человеком. “Она оставила воспоминания, вызывающие тепло души”, - отметил Барсегян.

Певица, заслуженная артистка РА Заруи Бабаян подчеркнула, что Флора Мартиросян долгие годы занимала сердца людей и по сей день занимает свое особое место в нашем песенном искусстве. “Многие помнят ее, слушают ее музыку и ценят ее. Я имела возможность быть с ней на одной сцене, спеть с ней. Рядом с Флорой Мартиросян я всегда знала, что нужно делать, как это нужно сделать”, - призналась Заруи Бабаян.

Она подчеркнула, что Мартиросян ценила молодежь, поддерживала их и была готова проложить путь для них. Она была великодушной. Я счастлива, что была рядом с Флорой Мартиросян, пережила прекрасные мгновения”, - заключила Заруи Бабаян.

Флора Мартиросян окончила музыкальную школу им. Армена Тиграняна в Гюмри, затем -Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса. Участвовала в песенном конкурсе “Весна-73" и удостоилась первой премии. Выйдя замуж за журналиста Граата Геворкяна, она с семьей переехала в Соединенные Штаты Америки. В 1997 году они возвращаются в Ереван. В Ереване она возглавила музыкальную школу имени Армена Тиграняна.

Вновь выехав в США, Флора Мартиросян основывает Музыкальную академию имени Комитаса. В 2007 году она создала благотворительный Фонд “Artists for Pease”, в состав которого вошли всемирно известные певцы, голливудские суперзвезды. Они поднимали свой голос против геноцидов, руководствуясь лозунгом “Больше никогда”.

На ее концерте в концертном зале “Гибсон” в Лос-Анджелесе присутствовали Стиви Уандер, Эрик Беннетт, Бобби Браун и другие.

Анжела Амбарцумян