На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, местами гололед

Министерство ЧС РА сообщает, что 5-го февраля по положению на 08:42 в республике есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Закрыт перевал Варденяц. Труднопроходимы автодороги, ведущие в Цовагюх Гегаркуникской области (метель), Сотк-Карвачар (метель), Артик-Алагяз Ширакской области. На автодорогах Сюникской области, Цахкаовтской области, Кучак-Апаран и Ереван-Севан местами гололед. На участке Сараван-Зангер идет снег.

Арменпресс передает, что согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Согласно информации, полученной из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, на российской стороне скопилось 550 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.